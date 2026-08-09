۵۱ همت سرمایه گذاری در حوزه مسکن شمال سیستان و بلوچستان

مهدی پارسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از سرمایهگذاری ۵۱ همتی در حوزه مسکن شمال استان خبر داد و با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه مسکن اظهار کرد: در بخش شمالی استان، ۱۷ هزار واحد مسکونی در ۱۳ شهرستان در دست احداث داریم. ارزش ریالی این پروژهها و حجم سرمایهگذاری صورتگرفته در این بخش به تقریباً ۵۱ همت میرسد؛ این آمار نشاندهنده عظمت کار و عزم جدی دولت برای خانهدار کردن مردم در این منطقه است.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن از آغاز تاکنون، تصریح کرد: از مجموع ۱۷ هزار واحد یادشده، تا به امروز ۵ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: برنامهریزی ما بر این اساس استوار است که در صورت تأمین بهموقع منابع مالی و آورده متقاضیان، بتوانیم تا پایان سال جاری، ۲ هزار واحد مسکونی دیگر را نیز تکمیل و به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
پارسی با اشاره به چالشهای پیشروی این پروژه عظیم ملی، تأمین مالی را مهمترین مانع عنوان کرد و گفت: بخشی از منابع مالی پروژههای مسکن توسط آورده خود مردم تأمین میشود؛ کاملاً طبیعی است که در شرایط سخت اقتصادی کنونی، بیشترین فشار برای تأمین این بخش از اعتبار، بر دوش مردم باشد؛ این مسئله گاه باعث کندی روند کار در برخی پروژهها شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تأکید بر تلاش برای یافتن راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از توقف پروژهها، خاطرنشان کرد: پیشبینیها و برنامهریزیهای لازم انجام شده تا از محلهای دیگر، حتی در قالب ارائه تسهیلات جدید، بتوانیم این خلأ اعتباری را پوشش دهیم؛ مصمم هستیم که نگذاریم کار ساخت و ساز مسکن متوقف شود و مردم بیش از این در انتظار بمانند.
وی در پایان با جمعبندی چالشها و عزم این اداره کل، گفت: درست است که با محدودیتهای مالی، افزایش هزینهها، بدهیهای انباشته به پیمانکاران و شرایط خاص کشور که متأثر از التهابات منطقه است، دست و پنجه نرم میکنیم، اما مجموعه راه و شهرسازی استان همچون گذشته مصمم است تا با شتاب بیشتری پروژهها را پیش ببرد؛ هدف نهایی ما جلب رضایت و خشنودی مردم شریف استان است که این مهم را بدرقه راه خود میدانیم.
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