  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

۷۰۰۰ میلیارد ریال کالابرگ الکترونیکی در مازندران عرضه شد

۷۰۰۰ میلیارد ریال کالابرگ الکترونیکی در مازندران عرضه شد

ساری- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون بیش از ۷ میلیون تراکنش به ارزش حدود هفت هزار میلیارد ریال در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده خانوارهای مازندرانی از مرحله چهارم طرح، گفت: از ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، حدود ۲۹۵ هزار تراکنش توسط ۲۶۰ هزار خانوار انجام شد و مجموع اعتبارات مصرف‌شده در این مدت به بیش از ۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال رسید.

وی افزود: زیرساخت‌های طرح در استان به‌صورت فعال و پایدار آماده ارائه خدمات به خانوارها است و فروشگاه‌های متعددی به سامانه کالابرگ الکترونیکی متصل هستند تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح تاکنون بیش از ۱.۷ میلیون خانوار از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند، تصریح کرد: مجموع اعتبار مصرف‌شده در این مدت بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در پایان اشاره کرد که طرح «کارت امید مادر» نیز اجرایی شده و برای نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز می‌شود که اولین پرداخت‌ها از ۱۵ اردیبهشت انجام شده است.

کد مطلب 6825649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها