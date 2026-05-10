به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، در جمع مردم شهر زاغه با اشاره به اهداف دشمنان اظهار داشت: دشمن به دنبال تضعیف ایران، آسیب به زیرساختها و ایجاد نارضایتی در جامعه است، اما ملت ایران با حضور آگاهانه خود، این نقشهها را خنثی کردهاند.
انسجام ملی؛ مهمترین عامل ناکامی دشمنان
فرماندار خرمآباد با تأکید بر نقش مردم در صحنههای مختلف افزود: حضور مردم در میدان، نشانه انسجام ملی و پیوند میان جامعه و بدنه اجرایی کشور است و همین وحدت، مهمترین عامل ناکامی دشمنان به شمار میرود.
پرهیز از دوقطبیسازی و ایجاد نفاق
فرماندار خرمآباد با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نفاق و دوگانگی در جامعه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و پرهیز از دوقطبیسازی هستیم تا مسیر پیشرفت و ثبات کشور با قدرت ادامه یابد. دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، اما مردم ایران با هوشیاری خود این نقشه را ناکام گذاشتهاند.
مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند
وی با بیان اینکه مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند، خاطرنشان کرد: مطالبات مردمی باید با جدیت پیگیری شود و هیچگونه کمکاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.
نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار
فرماندار خرمآباد با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: در کنار عوامل بیرونی، نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار از وظایف جدی دستگاههای مسئول است و معیشت مردم نباید دستخوش سوءاستفاده شود.
حضور مردم؛ پشتوانه اصلی کشور
فرماندار خرمآباد در پایان، حضور گسترده مردم را پشتوانه اصلی کشور دانست و بر تداوم این همراهی در مسیر حفظ امنیت، ثبات و پیشرفت تأکید کرد.
وی ادامه داد: اراده ملت ایران، مانعی بزرگ در برابر توطئههای دشمن برای بیثباتسازی کشور است و تا زمانی که مردم در صحنه هستند، دشمن به هیچ یک از اهداف خود نخواهد رسید.
