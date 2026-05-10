۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

افتتاح دفتر بانک خون بندناف رویان در بهشهر

بهشهر - دفتر بانک خون بندناف رویان با هدف ارتقای سطح خدمات به خانواده‌ها در شهرستان بهشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک خون بندناف رویان با هدف ارتقای سطح خدمات به خانواده‌ها، دفتر جدید خود را ظهر یکشنبه در شرق مازندران و به نمایندگی شهرستان بهشهر افتتاح کرد.

ابراهیم رجبیان، مسئول امور نمایندگی‌های بانک خون کشور گفت: ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده سال‌هاست که در کشور و استان مازندران اجرایی می‌شود و تا کنون نمونه‌های موفق متعددی ثبت شده است.

وی ادامه داد: بانک خون بندناف رویان با استانداردسازی فرآیند جمع‌آوری و داشتن نمایندگی‌های متعدد، علاوه بر درمان بیماری‌های سخت و نجات جان بیماران، مانع خروج ده‌ها هزار دلار ارز برای تأمین سلول‌های بنیادی از خارج از کشور شده است.

وی ادامه داد: این بانک شرایطی فراهم می‌کند تا سلول‌های بنیادی خون بندناف نوزادان تحت شرایط ویژه جمع‌آوری و ذخیره شود، به طوری که در مواقع نیاز برای پیوند سلول‌های بنیادی به راحتی در دسترس باشد و امکان استفاده درمانی از این منبع ارزشمند فراهم شود.

