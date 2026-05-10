به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فخاری اشرفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه آیین افتتاح خانه هلال روستای کمانگرکلای بخش هرازپی شهرستان آمل، همزمان با هفته هلالاحمر، ضمن تبریک این مناسبت به اعضا، امدادگران و داوطلبان، اظهار کرد: رویکرد محوری هلالاحمر حضور مؤثر در میدان و ارائه خدمات مستقیم به مردم است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در هفته هلالاحمر افزود: در این هفته ۳۱ عنوان برنامه با محوریت آموزشهای تخصصی و عمومی در سطح استان اجرا میشود که هدف اصلی آن افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از برگزاری دورههای آموزشی ویژه از جمله آموزشهای مرتبط با شرایط بحران خبر داد و تصریح کرد: بخشی از این آموزشها در قالب تجمعات میدانی و برنامههای عملیاتی برگزار میشود تا سطح آمادگی و مهارتهای امدادی در جامعه ارتقا یابد.
فخاری اشرفی با بیان اینکه آمادگی واقعی در عمل و نه در شعار معنا پیدا میکند، ادامه داد: راهبرد اصلی هلالاحمر ارائه خدمات بیمنت و تقویت تابآوری اجتماعی از طریق آموزش، سازماندهی و حضور مستمر در کنار مردم است.
وی همچنین به اجرای برنامههای حمایتی در مناطق کمبرخوردار اشاره کرد و گفت: کاروانهای جهادی سلامت در روستاها و نقاط محروم استان فعال هستند و طرحهایی نظیر «دادرس» با هدف آموزش دانشآموزان در پنج منطقه مازندران در حال اجراست.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با اشاره به توسعه زیرساختهای مردمی این نهاد بیان کرد: در حال حاضر ۴۲۰ خانه هلال در استان فعال است و برنامهریزی برای افزایش این تعداد به ۵۰۰ خانه تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد که میتواند در سطح کشور کمنظیر باشد. شهرستان آمل نیز با ۴۷ خانه هلال، در این زمینه پیشتاز استان محسوب میشود.
فخاری اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی نیروهای امدادی استان اشاره کرد و گفت: ۲۹۲ تیم امدادی متشکل از یکهزار و ۸۷۰ نیروی متخصص بهصورت آمادهباش سازماندهی شدهاند که در مواقع ضروری وارد عمل میشوند.
وی افزود: در مأموریتهای اخیر، نیروهای هلالاحمر با استقرار در چند پهنه عملیاتی، نقش مؤثری در مدیریت عملیاتهای امداد و نجات ایفا کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران خاطرنشان کرد: در جریان این مأموریتها حدود شش هزار عملیات امدادی انجام شد که به نجات جان هشت هزار نفر و رهاسازی مصدومان از زیر آوار انجامید.
