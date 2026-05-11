همدان میزبان برنامه ملی «سلامت و امنیت با خودمراقبتی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام بخشی ظهر دوشنبه در مراسم ستاد گرامیداشت هفته سلامت که در اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت حیاتی سلامت در فرآیند تعلیم و تربیت، گفت: تحول در این حوزه نیازمند تغییر رویکرد از اقدامات سطحی به سمت گفتمانسازی سلامتمحور است.
وی با اشاره به اینکه «امنیت، سلامت و آموزش» سه رکن اساسی پیشرفت هر کشوری هستند، بیان کرد: توجه به حوزه سلامت هرچقدر که باشد، کم بوده و درک صحیح جایگاه آن برای دستیابی به تحول بنیادین ضروری است.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان به تلاش دشمنان برای تضعیف این سه رکن اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان با هدف قرار دادن امنیت، سلامت و آموزش کشورمان، در جنگهای اخیر همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به دنبال تخریب این زیرساختها بودند.
وی بر ضرورت توجه رسانهها به دستاوردهای حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: هفته سلامت فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت سلامت و حرکت به سوی گفتمانسازی در این زمینه است تا تمامی فعالیتهای تخصصی بر پایهای سلامتمحور بنا شوند.
بخشی در ادامه به نسبت ۱۸۰ مراقب سلامت به ۳۲۰ هزار دانشآموز در استان اشاره کرد و افزود: این نسبت باید ارتقا یابد تا توجه به سلامت دانشآموزان بیش از پیش افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت، اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم با تکیه بر دانش، برای ارتقای سلامت و امنیت جامعه تلاش کنیم.
