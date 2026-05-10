مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۳۷ هزار خانوار تحت حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در بازدید از کلینیک تخصصی مشاوره در بوشهر اظهار کرد: در سطح استان بوشهر بیش از ۳۷ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۳ درصد از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر زن سرپرست خانوار هستند تصریح کرد: این خانواده‌ها باید در طول سال خدمات مختلف فرهنگی، آموزش و مشاوره ای را فرا بگیرند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اقدامات مناسب برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمندی فکری مددجویان خبر داد و افزود: خدمات مشاوره ای برای مددجویان تحت حمایت رایگان است.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد سال‌ها است که در کنار سایر فعالیت های حمایتی و معیشتی به جامعه هدف خود، کارهای فرهنگی با نگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمندی فکری مددجویان اجرا می‌کند.

محبی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار واحد خدمات مشاوره فردی، گروهی، خانوادگی، تحصیلی و .. از سوی این کلینیک به مددجویان تحت حمایت ارائه شد.

وی به شناسایی و رسیدگی ویژه و به موارد خاص روانشناسی اشاره کرد و گفت: در مجموع سال گذشته ۹۰۰ میلیلون تومان کمک نقدی برای این موارد خاص که عمدتا مشکلات آنها مسائل اقتصادی بوده است پرداخت شده است.