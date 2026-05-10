کشف ۶ تن چوب جنگلی قاچاق در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نورانی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه چوب آلات جنگلی، و بازدید از چوب‌فروشی‌های سطح شهرستان، ۴ تن چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین با رصد اطلاعاتی و همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نوشهر، یک دستگاه خودرو نیسان حامل چوب قاچاق شناسایی و توقیف شد و مجموع چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی تحویل گردید.

فرمانده انتظامی نوشهر در پایان تصریح کرد: راننده نیسان در این ارتباط دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.