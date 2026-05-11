به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که ویژه مدرسان، پژوهشگران و برنامه‌ریزان آموزشی در حوزه تخصصی آزفا، نگاشته شده است با رویکردی علمی و کاربردی می‌کوشد ضمن تبیین مبانی نظریِ طرحِ‌درس‌نویسی، الگوها و شیوه‌های عملیِ طراحی آموزشی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان را ارائه کند.

این کتاب به قلم الهام اکبری، دبیر انجمن علمی آزفا و دکتر فائقه شاه‌حسینی، نایب‌رئیس این انجمن به نگارش درآمده است که هر دو از استادان با تجربه و پژوهشگران فعال و شناخته‌شده در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبان هستند و سال‌ها در زمینه آموزش، پژوهش و تربیت مدرس در این عرصه نقش‌آفرین بوده‌اند.

انتشار این اثر به عنوان منبع و مرجعی مفید و کاربردی را می‌توان گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های علمی و حرفه‌ای آموزش زبان فارسی، پشتیبانی از فرایند تربیت مدرسان و توسعه منابع تخصصی در رشته آزفا دانست.

انتشارات بارو با شعار «برای قلم‌داران» از پیشنهادها و ایده‌های خلاقانه و کاربردی در حوزه تخصصی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان استقبال می‌کند.