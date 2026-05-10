کتاب «سلول ۱۴» در روسیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایرانی مطالعات اسلامی ابنسینا امروز (شنبه) اعلام کرد که تهیه متن روسی، ویرایش و آمادهسازی برای نشر این کتاب را به همراه انتشارات صدرا و انتشارات انقلاب اسلامی برعهده داشته است.
بنا بر اعلام این بنیاد، این کتاب در نهایت با سرمایهگذاری انتشارات آ.اس.ت به عنوان بزرگترین ناشر روسیه در دو هزار نسخه به چاپ رسید و هماینک در کتابفروشیها و نیز سامانههای فروش اینترنتی روسیه عرضه شده است.
اصل این کتاب به زبان عربی تألیف شده و با عنوان «إنّ مع الصّبر نصراً» در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله دبیرکل شهید حزبالله لبنان معرّفی شد.
بر این اساس، این کتاب اندکی بعد با عنوان «سلول ۱۴» و همچنین «خون دلی که لعل شد» به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. بدین ترتیب، ترجمه روسی این کتاب نیز در ۲۵۶ صفحه در دسترس علاقهمندان به تاریخ انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختیها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردیها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. زندگینامه خودنوشتِ رهبر شهید، تصاویر مرتبط، و نمایههای مختلف از دیگر بخشهای این کتاب است.
انتشارات آ.اس.ت. به عنوان ناشر این کتاب هماینک سهم ۲۰ درصدی از بازار کتاب روسیه را در اختیار دارد و با انتشار سالانه بیش از ۴۰ میلیون نسخه کتاب به عنوان بزرگترین ناشر روسیه شناخته میشود و علاوه بر این، حقوق انحصاری انتشار آثار شمار قابل توجهی از نویسندگان مشهور جهان و گنجینهای از آثار مکتوب را در اختیار دارد.
انتشارات آ.اس.ت پیش از این ترجمههای روسی قرآن کریم، نهج البلاغه و همچنین کتاب صوتی نهج البلاغه (به زبان روسی) را که در بنیاد ابن سینا و انتشارات صدرا تهیه و آماده شده، با سرمایهگذاری خود منتشر کرده است. این ناشر بزرگ روسیه تاکنون در ۱۰ نوبت، ترجمه روسی قرآن کریم را در ابعاد مختلف به صورت مکرر به چاپ رسانده است.
