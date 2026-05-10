۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

تنش آبی ۴۰۰۰ روستانشین بمپور رفع شد

زاهدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: با توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع، حفر یک حلقه چاه و تقویت زیرساخت‌های برق، تنش آبی روستای جعفرآباد با جمعیت ۴۰۰۰ نفر برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی در جریان بازدید ظهر یکشنبه از پروژه‌های آبی شهرستان بمپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح افزود: برای اجرای این پروژه، خط انتقال به طول ۲ کیلومتر و اتصال به شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰ میلیمتر و عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه به منظور افزایش ظرفیت تأمین آب انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: همچنین به منظور تأمین برق مورد نیاز تأسیسات آبرسانی، خط برق فشار متوسط اجرا و یک دستگاه ترانسفورماتور در محل پروژه نصب شد.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، پایداری تأمین آب شرب روستای جعفرآباد تقویت شده و شرایط تأمین آب برای ساکنان این روستا به ویژه در ایام گرم سال به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.

