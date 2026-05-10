ذخیره آب سد رودبال داراب در شرایط مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی صبح یکشنبه در بازدید از منابع آبی شهرستان داراب گفت: سد رودبال اکنون حدود ۵۰ درصد از ظرفیت خود را ذخیره کرده است که نشان‌دهنده شرایط نسبتاً مطلوب و پایدار در حوزه تأمین آب منطقه است.

وی ادامه داد: تصفیه‌خانه آب داراب با برداشت مستمر ۹۰ لیتر در ثانیه از این سد، پس از طی فرآیندهای پیشرفته تصفیه، آب شرب با کیفیت بسیار بالا و کدورت بسیار پایین را تولید و وارد شبکه توزیع شهری می‌کند، این کیفیت بالای آب باعث رضایت شهروندان و تضمین سلامت جامعه شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای فارس همچنین به نقش گسترده‌تر این تصفیه‌خانه آب در آبرسانی به سه روستای دولت‌آباد، بهادران و نرده‌شهر هم اشاره کرد و افزود: این زیرساخت حیاتی، علاوه بر شهر داراب، بخش مهمی از نیازهای آبی مناطق اطراف را نیز تأمین می‌کند.

شبانی در ادامه بر اهمیت بهره‌برداری صحیح و مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد و تصریح کرد: این موارد از عوامل کلیدی حفظ پایداری و استمرار خدمات آبرسانی در داراب و مناطق تحت پوشش هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای فارس خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان فارس با تمام توان در مسیر حفظ و ارتقای کیفیت آب و منابع آبی منطقه گام برمی‌دارد.