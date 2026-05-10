۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

ذخیره آب سد رودبال داراب در شرایط مطلوب است

داراب - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس، با اعلام وضعیت مطلوب ذخیره آب سد رودبال پس از سال‌ها،از بهبود چشمگیر منابع آبی در شهرستان داراب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی صبح یکشنبه در بازدید از منابع آبی شهرستان داراب گفت: سد رودبال اکنون حدود ۵۰ درصد از ظرفیت خود را ذخیره کرده است که نشان‌دهنده شرایط نسبتاً مطلوب و پایدار در حوزه تأمین آب منطقه است.

وی ادامه داد: تصفیه‌خانه آب داراب با برداشت مستمر ۹۰ لیتر در ثانیه از این سد، پس از طی فرآیندهای پیشرفته تصفیه، آب شرب با کیفیت بسیار بالا و کدورت بسیار پایین را تولید و وارد شبکه توزیع شهری می‌کند، این کیفیت بالای آب باعث رضایت شهروندان و تضمین سلامت جامعه شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای فارس همچنین به نقش گسترده‌تر این تصفیه‌خانه آب در آبرسانی به سه روستای دولت‌آباد، بهادران و نرده‌شهر هم اشاره کرد و افزود: این زیرساخت حیاتی، علاوه بر شهر داراب، بخش مهمی از نیازهای آبی مناطق اطراف را نیز تأمین می‌کند.

شبانی در ادامه بر اهمیت بهره‌برداری صحیح و مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد و تصریح کرد: این موارد از عوامل کلیدی حفظ پایداری و استمرار خدمات آبرسانی در داراب و مناطق تحت پوشش هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای فارس خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان فارس با تمام توان در مسیر حفظ و ارتقای کیفیت آب و منابع آبی منطقه گام برمی‌دارد.

