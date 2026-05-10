  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

آتش‌سوزی در شهرک صنعتی مورچه‌خورت مهار شد

آتش‌سوزی در شهرک صنعتی مورچه‌خورت مهار شد

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مهار آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پالت‌های پلی‌اتیلن در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی مورچه‌خورت خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ امروز آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پالت‌های پلی‌اتیلن در محوطه یکی از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خورت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، هشت تیم امدادی، اطفای حریق و آتش‌نشانی از شهرک‌های صنعتی و سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌های منطقه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به عملیات گسترده نیروهای امدادی تصریح کرد: آتش‌نشانان با انجام عملیات مهار و جلوگیری از گسترش حریق، موفق شدند آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ظرف یک ساعت تحت کنترل درآورده و به طور کامل اطفا کنند.

وی ادامه داد: با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی از سرایت آتش به واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل نیز انجام گرفت.

شیشه‌فروش با تأکید بر بررسی علت وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: کارشناسان در حال بررسی علت بروز آتش‌سوزی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی باید ضمن بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود در برابر حریق و سایر حوادث، نسبت به رعایت کامل اصول ایمنی در محل نگهداری مواد مصرفی و اشتعال‌زا اقدام کنند.

شیشه فروش  افزود: استانداردسازی فرآیندهای مختلف از جمله تولید، انبارداری، نحوه چیدمان کالاها، عرضه مواد و کالا و همچنین رعایت الزامات ایمنی در حمل‌ونقل از جمله مواردی است که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ایفا کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی نیز باید با هدف پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، نسبت به اجرای کامل الزامات ایمنی از جمله نصب سامانه‌های برخط اعلام و اطفای حریق، آموزش نیروهای اجرایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در زمان بروز حادثه به دستگاه‌های امدادی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت این موارد و همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی با دستگاه‌های نظارتی و امدادی می‌تواند در کاهش خسارات و مدیریت بهتر حوادث نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6825757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها