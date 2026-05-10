منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ امروز آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پالت‌های پلی‌اتیلن در محوطه یکی از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خورت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، هشت تیم امدادی، اطفای حریق و آتش‌نشانی از شهرک‌های صنعتی و سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌های منطقه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به عملیات گسترده نیروهای امدادی تصریح کرد: آتش‌نشانان با انجام عملیات مهار و جلوگیری از گسترش حریق، موفق شدند آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ظرف یک ساعت تحت کنترل درآورده و به طور کامل اطفا کنند.

وی ادامه داد: با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی از سرایت آتش به واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شد و عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل نیز انجام گرفت.

شیشه‌فروش با تأکید بر بررسی علت وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: کارشناسان در حال بررسی علت بروز آتش‌سوزی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی باید ضمن بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود در برابر حریق و سایر حوادث، نسبت به رعایت کامل اصول ایمنی در محل نگهداری مواد مصرفی و اشتعال‌زا اقدام کنند.

شیشه فروش افزود: استانداردسازی فرآیندهای مختلف از جمله تولید، انبارداری، نحوه چیدمان کالاها، عرضه مواد و کالا و همچنین رعایت الزامات ایمنی در حمل‌ونقل از جمله مواردی است که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ایفا کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری و واحدهای صنفی نیز باید با هدف پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، نسبت به اجرای کامل الزامات ایمنی از جمله نصب سامانه‌های برخط اعلام و اطفای حریق، آموزش نیروهای اجرایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در زمان بروز حادثه به دستگاه‌های امدادی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت این موارد و همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی با دستگاه‌های نظارتی و امدادی می‌تواند در کاهش خسارات و مدیریت بهتر حوادث نقش مؤثری داشته باشد.