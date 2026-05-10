باند اخاذی با جعل عنوان مأمور انتظامی در شهرضا منهدم شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یک خانواده به پلیس و اعلام شکایتی مبنی بر اینکه افرادی با معرفی خود به‌عنوان مأمور انتظامی و با تهدید و ایجاد رعب و وحشت اقدام به اخاذی از آنان کرده‌اند، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی و کلانتری ۱۳ منظریه این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و رصدهای تخصصی موفق شدند سرنخ‌هایی از فعالیت این افراد به دست آورند و پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، موضوع با هماهنگی مقام قضائی در دستور اقدام عملیاتی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در نهایت مأموران طی یک عملیات غافلگیرانه و هماهنگ، مخفیگاه متهمان را مورد شناسایی و با ورود به محل، هر شش نفر اعضای این باند را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشفیات به دست آمده از متهمان تصریح کرد: در بازرسی از محل و وسایل همراه متهمان، دو قبضه سلاح سرد، یک قبضه کلت پلاستیکی، یک کلاه کج شبه‌نظامی و دو عدد کلاه دوچشم که از آن‌ها برای ایجاد رعب و سوءاستفاده از عنوان مأمور استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.

سرهنگ پورخاقان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند و اعلام داشتند با سوءاستفاده از عنوان مأمور و تهدید شهروندان اقدام به اخاذی از آنان کرده‌اند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده قضائی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان گفت: شهروندان در مواجهه با افرادی که خود را مأمور معرفی می‌کنند باید حتماً کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت آنان را مطالبه کنند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.