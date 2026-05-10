رشد ۴۴ درصدی منابع بانکی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زرنگ ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با اشاره به موضوع خروج وجه نقد از استان بااشاره به وضعیت منابع بانکی استان گفت: منابع شبکه بانکی اعضای کمیسیون هماهنگی بانکها از ۵۴.۸ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۷۹.۱ همت رسیده که رشد ۴۴.۲ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این رشد در چنین ابعادی برای نخستین بار در شبکه بانکی خراسان جنوبی رقم خورده و حاصل همراهی مدیران بانکی، تیم اقتصادی استان و اعتماد مردم به شبکه بانکی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی ادامه داد: سهم منابع قرضالحسنه جاری نیز دو درصد افزایش یافته که نشاندهنده افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به شبکه بانکی استان است.
زرنگ اظهار کرد: همچنان بخشی از منابع بانکی در قالب سپردههای بلندمدت و منابع گرانقیمت قرار دارد که ناشی از تلاش مردم برای مدیریت مشکلات اقتصادی از طریق سود بانکی است.
رشد ۴۲ درصدی مصارف بانکی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت مصارف بانکی اشاره کرد و گفت: مصارف شبکه بانکی استان از ۶۳.۵ همت به ۹۰.۳ همت رسیده که رشد ۴۲.۲ درصدی را نشان میدهد.
زرنگ افزود: بخش کشاورزی با ۲۸ درصد، مسکن و ساختمان با ۲۴ درصد و صنعت و معدن با ۲۰ درصد بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی در حوزه صنعت و معدن حدود ۶ درصد بیشتر از سهم تکلیفی تعیینشده تسهیلات پرداخت کرده است.
افزایش مطالبات معوق بانکی
زرنگ با اشاره به وضعیت مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: حجم مطالبات معوق استان از ۲.۸ همت به حدود ۹ همت رسیده که این مسئله به یکی از دغدغههای جدی شبکه بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: بخشی از این افزایش ناشی از پروندههای خاص است، اما در مجموع این وضعیت نیازمند همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعه قضایی برای مدیریت و کنترل است.
نارضایتی از روند پرداخت وام ازدواج
وی همچنین با اشاره به وضعیت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گفت: بیشترین پرداخت وام ازدواج در سال گذشته مربوط به بانک ملی ایران بوده، اما در مجموع وضعیت موجود رضایتبخش نیست.
زرنگ ادامه داد: از ابتدای سال سامانه ثبتنام وام ازدواج با مشکلاتی مواجه بوده و همین موضوع موجب افزایش نارضایتیها شده است.
وی افزود: مکاتبات لازم با بانک مرکزی انجام شده و پیگیریها برای رفع مشکلات ادامه دارد.
ثبت ۱۶۵ درخواست مردمی در میز خدمت
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در پایان گفت: در جریان برگزاری میز خدمت شبانه، ۱۶۵ درخواست مردمی ثبت شد که ۶۰ مورد آن مربوط به تسهیلات بانکی بود.
زرنگ افزود: پروندهها بر اساس درخواست متقاضیان به بانکهای عامل ارجاع شده و روند بررسی و پرداخت آنها در حال انجام است، هرچند برخی متقاضیان به دلیل مشکلات مربوط به ضامن یا شرایط اقتصادی هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
