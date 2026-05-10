واریز بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان مالیات برای توسعه ورزش‌ همگانی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع از واریز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ به حساب ورزشهای همگانی و ساماندهی امور جوانان استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی و اجرای برنامههای مرتبط با حوزه جوانان عنوان کرد.
موسوی صانع با اعلام این خبر اظهار کرد: در طول سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۲۹۷ میلیارد تومان با رشد ۳۷ درصد از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان قزوین، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به حساب ورزشهای همگانی و ساماندهی امور جوانان استان واریز شده است.
وی افزود: بر اساس احکام قانونی، ۰.۲۷ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی، تقویت ورزش همگانی و اجرای برنامههای مرتبط با حوزه جوانان اختصاص مییابد که این سهم بهصورت منظم و در چهارچوب قانون پرداخت میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تأکید بر اهمیت نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف خدمات عمومی تصریح کرد: مالیات، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توسعه پایدار و تأمین مالی فعالیتهای عمومی در کشور است و بخشی از این منابع، مستقیماً برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حوزههایی نظیر ورزش، سلامت اجتماعی و برنامههای حمایتی جوانان هزینه میشود.
موسوی صانع خاطرنشان کرد: تخصیص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان، نشاندهنده رویکرد حمایتی نظام مالیاتی در تقویت سرمایههای انسانی و اجتماعی است و میتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای ورزشی، افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و توسعه امکانات و زیرساختهای مورد نیاز در این بخش باشد.
وی ادامه داد: پرداخت این اعتبارات در استان قزوین، فرصت مناسبی برای دستگاههای متولی فراهم میکند تا با برنامهریزی دقیق و هدفمند، نسبت به توسعه فضاهای ورزشی، حمایت از ورزشهای همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و اجرای طرحهای مؤثر در حوزه جوانان اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در زمینه پرداخت مالیات تأکید کرد: نظام مالیاتی با رویکردی شفاف، قانونمدار و توسعهمحور، تلاش دارد تا منابع حاصل از مالیات را در مسیر بهبود زیرساختها و ارتقای رفاه عمومی هدایت کند و تخصیص اعتبارات به حوزه ورزش و جوانان، نمونهای روشن از آثار مثبت وصول مالیات در توسعه استانها است.
