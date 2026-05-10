سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق: پایگاه مخفی صحرایی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که گزارشهای مربوط به وجود یک پایگاه مخفی در یک منطقه صحرایی در عراق حقیقت ندارد.
نعمان بیان کرد: آنچه که یکی از روزنامهها در این خصوص منتشر کرد، نادرست است و واحد اطلاع رسانی امنیتی و فرماندهی عملیات مشترک پیشتر در این خصوص بیانیه توضیحی مفصلی را برای تعیین و تکلیف این مساله منتشر کردند.
وی در ادامه خواستار مراجعه به بیانیه رسمی واحد اطلاع رسانی امنیتی و گفتوگوی تلویزیونی با قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک شد که در آن تمامی جزئیات مربوط به این موضوع روشن شده است.
وی تاکید کرد که این توضیح کافی است و نکته جدیدی در این خصوص وجود ندارد.
پیش از این وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع، از جمله مقامهای امریکایی، گزارش داد: اسرائیل یک مرکز نظامی مخفی در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی خود علیه ایران ایجاد کرده بود.
طبق اطلاعات فاش شده، رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ برای جلوگیری از لو رفتن این مکان، به نیروهای عراقی که به نزدیکی این پایگاه رسیده بودند، حمله هوایی کرد.
این منبع افزود: اسرائیل این پایگاه را که شامل نیروهای ویژه و یک مرکز لجستیکی برای نیروی هوایی است، پیش از آغاز درگیریها و با اطلاع آمریکا بنا کرده بود.
افزون بر امکانات لجستیکی، تیمهای جستوجو و نجات نیز در این مرکز مستقر شده بودند تا در صورت هدف قرار گرفتن جنگندههای اسرائیلی، به خلبانان کمک کنند اما با این حال، گزارشها حاکی از آن است که تاکنون عملیاتی از این نوع ضرورت نیافته است.
وال استریت ژرونال نوشت: این پایگاه در اوایل ماه مارس گذشته و درست در زمانی لو رفت که رسانههای دولتی عراق گزارش دادند یک چوپان محلی متوجه فعالیتهای نظامی غیرعادی، از جمله تردد بالگردها در منطقه شده و آن را گزارش کرده است.
در پی این گزارش، نیروهای عراقی برای بررسی وضعیت به منطقه اعزام شدند، اما نیروهای اسرائیلی برای دور نگه داشتن آنها و جلوگیری از کشف پایگاه، دست به حملات هوایی زدند.
نظر شما