۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۱۱

رسانه آمریکایی فاش کرد

اسرائیل پیش از عملیات علیه ایران، پایگاه مخفی در عراق احداث کرد

یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اسرائیل پیش از آغاز عملیات نظامی علیه ایران، یک پایگاه مخفی در بیابان عراق و با اطلاع آمریکا احداث کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «آی ۲۴ نیوز» رژیم صهیونیستی، روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، فاش کرد: اسرائیل در آغاز عملیات علیه ایران، یک پایگاه مخفی در خاک عراق ایجاد کرده بود.

این منابع که به نامشان اشاره نشده است، اعلام کردند که این پایگاه اندکی پیش از آغاز عملیات در بیابان عراق ایجاد شده بود.

منابع مذکور اعلام کردند: این منطقه به‌عنوان پایگاه نیروهای ویژه و مرکز لجستیکی نیروی هوایی اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت: اسرائیل در آغاز جنگ، حملاتی هوایی علیه نیروهای عراقی انجام داد که در آستانه آن بودند که از این پایگاه مطلع شوند.

منابع مذکور گفتند: تیم‌های امداد و نجات در این پایگاه مستقر شده بودند تا در صورت سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی وارد عمل شوند.

براساس ادعای این منابع، «پس از سقوط جنگنده اف-۱۵ آمریکا در نزدیکی اصفهان، اسرائیل برای نجات خدمه آن اعلام آمادگی کرد و برای پشتیبانی از عملیات امداد، حملات هوایی انجام داد.

    • IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      چرا جنگنده برای کشور نمی خرید ?؟؟
    • ایرانی IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      خب پس حالا هم ایااین پایگاه راهست‌.خب چرانمیزنید.پایگاه اسراییل راخراب کنید.مگه کشورعراق دولت ندارن .چه طوری اجازه داده اسراییل توی خاکش پایگاه درست کنه.
      • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
        کدام دولت؟؟؟ همه کشورها تبدیل شدن به برده آمریکا و هرجایی هر غلطی میکنن

