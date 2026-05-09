اسرائیل پیش از عملیات علیه ایران، پایگاه مخفی در عراق احداث کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «آی ۲۴ نیوز» رژیم صهیونیستی، روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، فاش کرد: اسرائیل در آغاز عملیات علیه ایران، یک پایگاه مخفی در خاک عراق ایجاد کرده بود.

این منابع که به نامشان اشاره نشده است، اعلام کردند که این پایگاه اندکی پیش از آغاز عملیات در بیابان عراق ایجاد شده بود.

منابع مذکور اعلام کردند: این منطقه به‌عنوان پایگاه نیروهای ویژه و مرکز لجستیکی نیروی هوایی اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت: اسرائیل در آغاز جنگ، حملاتی هوایی علیه نیروهای عراقی انجام داد که در آستانه آن بودند که از این پایگاه مطلع شوند.

منابع مذکور گفتند: تیم‌های امداد و نجات در این پایگاه مستقر شده بودند تا در صورت سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی وارد عمل شوند.

براساس ادعای این منابع، «پس از سقوط جنگنده اف-۱۵ آمریکا در نزدیکی اصفهان، اسرائیل برای نجات خدمه آن اعلام آمادگی کرد و برای پشتیبانی از عملیات امداد، حملات هوایی انجام داد.