واکنش بغداد به حضور نظامیان اسرائیلی در صحرای غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراقی امروز یکشنبه به الجزیره گفت: هیچ نشانه‌ای از حضور نیروهای اسرائیلی در صحرای غرب کشور طی جنگ وجود ندارد و احتمالا آن نیروها، امریکایی بودند. دستگاه‌های پارازیت و هشدار در منطقه وادی شنان در غرب عراق رصد شد اما اکنون نیروی نظامی در آنجا وجود ندارد.

این منبع عراقی تصریح کرد: عملیات هلی برن بدون هماهنگی توسط نیروها در صحرای نجف و سماوه در جریان جنگ انجام شده است. این منطقه که رسانه‌ها از آن سخن می‌گویند، صحرایی و کاملا دور از هرگونه حضور امنیتی و منطقه مسکونی است.

همزمان یک منبع امنیتی عراقی به الحدث گفت: در جریان جنگ حضور نظامی ناشناس در صحرای غرب عراق رصد شد. عراق هویت نیرویی که در صحرای نجف بودند را نتوانست تشخیص دهد.

این منبع امنیتی افزود: آمریکا به عراق اعلام کردکه نباید به صحرای نجف به دلایل امنیتی نزدیک شوند. اندکی بعد نیروهای عراقی صحرای نجف را رصد کردند و پایگاه یا نیروی نظامی پیدا نکردند.

منبع امنیتی عراقی تصریح کرد: احتمالا هلی برن موقت در جریان جنگ در منطقه صحرای نجف انجام شده است.

این منبع امنیتی به الحدث تاکید کرد: حضور نظامی در صحرای نجف در چهارم مارس گذشته رصد شد. درگیری بین یک نیروی ناشناس و نیروهای امنیتی عراق در جریان یک هلی برن در صحرای نجف رخ داد. چوپان عراقی در بامداد چهارم مارس گذشته از حرکت مشکوک در صحرای النخیب خبر داد. در جریان درگیری با نیروی ناشناس درصحرای النخیب یک سرباز عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک مسئول عراقی به العربی الجدید گفت که پارلمان عراق تصمیم گرفته است وزرای دفاع و کشور عراق را برای اطلاع از گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا درخصوص ایجاد پایگاه اسرائیل در صحرای نجف در نزدیکی مرزهای عراق و عربستان احضار کند.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع، از جمله مقام‌های آمریکایی، گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی یک مرکز نظامی مخفی در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی خود علیه ایران ایجاد کرده بود.