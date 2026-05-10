رشد ۱۰ برابری درآمدهای شهرداری تهران طی ۵ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی، ضمن قدردانی از شهروندان پایتخت که عوارض نوسازی، مشاغل و پسماند خود را در موعد قانونی پرداخت کردند، گزارشی از عملکرد مالی شهرداری در سالهای اخیر و اجرای پروژههای شهری ارائه کرد.
وی با اشاره به شروع دوره کنونی مدیریت شهری در شهریور ماه ۱۴۰۰، گفت: مجموع درآمدها و منابع شهرداری تهران از ۲۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۰ برابر شد که به مراتب افزایشی بیش از نرخ تورم را نشان میدهد.
خوشنود ادامه داد: تحقق منابع در سال ۱۴۰۴ در حالی انجام شد که دو جنگ تحمیلی و نا اطمینانیهای اقتصادی را در کشور داشتیم. ضمن اینکه یکی از اهداف ما کاهش درآمد در حوزه تراکم و افزایش درآمدهای پایدار، مستمر و تجدید پذیر در شهر تهران بود.
وی در ادامه افزود: بر این اساس درآمدهای پایدار شهر تهران از رقم ۷۵۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۷۶۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسید که بیش از ۱۰ برابر رشد را نشان می دهد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تاکید کرد: در سال ۱۴۰۴ با تحقق۷۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد پایدار ، تمامی هزینههای جاری و نگهداشت شهر تهران از این محل پوشش داده شد.
در ادامه مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گزارش مختصری از پروژههای زیرساختی و توسعهمحور تهران در سال ۱۴۰۴ به شهروندان ارائه داد.
خوشنود با بیان این که بیش از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری در سال گذشته در جهت اجرای پروژههای زیرساختی شهر تهران استفاده شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ۱۹ پروژه عمرانی به بهرهبرداری رسید که مهمترین آنها پروژه میدان فتح بود. عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۲ آغازشد و بعد از ۱۲ سال به بهره برداری رسید.
وی در ادامه با اشاره به تکمیل خطوط ۷ گانه مترو و آغاز عملیات اجرایی خطوط ۸ تا ۱۱ مترو با استفاده از دستگاههای حفار مکانیزه در سال ۱۴۰۴ گفت: اگر این خطوط به بهره برداری برسد، ایستگاههای مترو در شهر تهران،حدودا به ۲ برابر خواهد رسید.
خوشنود اظهار داشت: در سال گذشته، تقویت ناوگان تخصصی و افتتاح پایگاههای مدیریت بحران را داشتیم که در جنگ رمضان و امداد رسانی به شهروندان برای شهرداری تهران بسیار کارآمد بود آمد و از اقدامات مهم شهرداری در سال ۱۴۰۴ به شمار میرود.
وی یکی دیگر از اهداف شهرداری تهران را توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۶ دستگاه اتوبوس برقی و دیزلی خریداری و به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، گفت: ۱۱ میدان میوه و ترهبار نیز در سال گذشته به ویژه در پهنه جنوبی شهر تهران به بهره برداری رسید.
خوشنود در پایان تاکید کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن آسفالت در معابر تهران تولید و اجرا کردیم که این میزان تولید آسفالت توسط شهرداری تهران بسیار بیسابقه است.
