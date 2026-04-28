عوارض شهری را پرداخت کنید جایزه بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود مدیرکل تشخیص و وصول ‌درآمد شهرداری تهران، در خصوص تمدید مهلت پرداخت عوارض ۱۴۰۴ شهرداری تهران گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و ضرورت تعامل با شهروندان تهرانی، مهلت پرداخت قبوض عوارض نوسازی،کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند و عوارض خودرو، تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی افزود: همچنین شهروندانی که تا ۱۵ اردیبهشت ماه عوارض نوسازی کسب و پیشه سالانه و عوارض خودرو را انجام دهند، مشمول جرایم نمی‌شوند و علاوه بر آن پاداش جایزه خوش حسابی برای آنان اعمال خواهد شد.

مدیرکل تشخیص و وصول ‌درآمد شهرداری تهران ادامه داد: در راستای تقدیر از شهروندانی که قبوض عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و عوارض خودروی سال ۱۴۰۴ را در موعد مقرر پرداخت کنند، ۲۲ دستگاه خودروی برقی و صدها جایزه نقدی به قید قرعه به خوش‌حسابان تقدیم می‌شود.

وی افزود: طبق اطلاع‌رسانی قبلی، جوایز این دوره شامل ۲۲ دستگاه خودروی برقی و صدها جایزه نقدی ۱۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به مجموع ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان است.

گفتنی است؛ شهروندان می‌توانند با مراجعه به سوپراپلیکیشن شهرزاد یا شماره‌گیری کد دستوری #۸۸*۱۳۷* نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمایند و از تخفیف‌های ویژه و فرصت شرکت در قرعه‌کشی تا ۱۵ اردیبهشت بهره‌مند شوند.