به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از مدرسین شاخص مدارس علوم دینی استان کردستان در سنندج، با اشاره به جایگاه رفیع علم در معارف اسلامی اظهار کرد: در نگاه قرآن کریم، علم عامل تمایز انسانها و مسیر رسیدن به تعالی و رشد حقیقی است و جامعهای که به دانش و معرفت بها دهد، مسیر پیشرفت را هموارتر طی خواهد کرد.
وی با استناد به آیه شریفه «قُل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون» افزود: صاحبان اندیشه و خرد به خوبی میدانند که ارزش انسان به دانایی، فهم و میزان بهرهگیری صحیح او از علم وابسته است و همین مسئله، مسئولیت مراکز علمی و آموزشی را سنگینتر میکند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه امروز باید درباره هدف و فلسفه علمآموزی بازاندیشی شود، تصریح کرد: اگر انگیزه در مسیر تحصیل و پژوهش تضعیف شود، حتی گستردهترین امکانات آموزشی نیز نمیتواند منجر به تولید علم اثرگذار و تربیت نیروی انسانی متعهد شود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مشکلات آموزشی به دلیل فاصله گرفتن از روح واقعی علم و غلبه نگاه ظاهری و آماری بر فضای آموزشی ایجاد شده است؛ نگاهی که گاهی علم را به مدرک، مقاله و آمار محدود میکند.
ضرورت بازنگری در شیوههای آموزشی
پورذهبی با انتقاد از برخی روندهای موجود در نظام آموزشی کشور گفت: در بعضی موارد شاهد بیانضباطی علمی، تولید صوری مقالات و کمرنگ شدن اخلاق پژوهشی هستیم؛ در حالی که اساس پیشرفت علمی بر صداقت، تعهد و کیفیت استوار است، نه صرفاً افزایش آمارها و عناوین.
وی خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه و دانشگاهها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که علاوه بر انتقال دانش، روحیه مسئولیتپذیری، انگیزه و تعهد علمی را نیز در میان دانشپژوهان تقویت کنند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه علمی کشور افزود: بازنگری در برخی ضوابط و فرآیندهای آموزشی ضروری است تا مسیر رشد علمی بر پایه کیفیت، اخلاق و انگیزه واقعی دنبال شود.
حجتالاسلام پورذهبی در پایان با تجلیل از مقام معلمان و اساتید، نقش آنان را در هدایت فکری و تربیتی جامعه تعیینکننده دانست و بیان کرد: آینده علمی کشور در گرو تلاش معلمان و استادانی است که با اخلاص، تعهد و دلسوزی در مسیر تربیت نسل جوان گام برمیدارند.
