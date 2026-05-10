حمله انتحاری در پاکستان؛ ۱۲ پلیس کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دان، در پی حمله انتحاری به یک ایست بازرسی پلیس در ایالت خیبر پختونخواه در پاکستان، دست‌ کم ۱۲ نیروی پلیس کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله در منطقه بنو و علیه ایست بازرسی «فتح خیل» با استفاده از خودروی بمب‌ گذاری‌ شده انجام شده است.

گزارش شده است که در این انفجار ۱۲ مامور پلیس جان خود را از دست دادند و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

پس از انفجار، مهاجمان از چند جهت به ایست بازرسی با سلاح‌ های سنگین حمله کردند.

همچنین در این حمله، ایست بازرسی به‌طور کامل تخریب و یک خودروی زرهی مستقر در محل نیز غیرقابل استفاده شده است.

شدت انفجار به حدی بود که به ساختمان‌ های اطراف نیز خسارات سنگینی وارد شده و بیمارستان‌ های منطقه در وضعیت آماده‌ باش قرار گرفته‌ اند.

پاکستان طی سال‌ های اخیر با موجی از حملات مسلحانه به‌ویژه در منطقه های مرزی خیبر پختونخواه و ایالت بلوچستان رو به‌ رو بوده است.

گروه‌های مسلحی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ارتش آزادی‌ بخش بلوچستان (BLA) مسئولیت بخش عمده ای از این حملات را بر عهده گرفته است.