استاندار کرمانشاه: بازار کرمانشاه در جنگ اخیر آرام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست با رؤسای اتحادیهها، اصناف و بازاریان استان اظهار کرد: دولت و مجموعه مدیریت استان مرزی میان خود و بازار قائل نیستند و تصمیمهای اقتصادی بدون هماهنگی با اصناف به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوره جنگ رمضان افزود: در روزهای حساس، بازار کرمانشاه با آرامش کامل فعالیت کرد و نهتنها کمبودی احساس نشد، بلکه وضعیت تأمین کالا از دورههای پیشین نیز مناسبتر بود.
استاندار کرمانشاه این ثبات را نتیجه برنامهریزی، همکاری و تعهد بازاریان دانست و گفت: همراهی اصناف اجازه نداد شایعات یا فشارهای روانی بر معیشت مردم تأثیر بگذارد.
حبیبی با بیان نمونههایی از مشاهدات خود در ایام بحران تصریح کرد: روحیه ایثار در میان نیروهای مرزبانی و همچنین پایبندی بازاریان به کنترل قیمتها نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی در استان است.
وی تأکید کرد: دولت و ستاد تنظیم بازار نقش نظارتی و حمایتی دارند و متولی اصلی ساماندهی بازار، خودِ اصناف و اتحادیهها هستند که باید در موضوع شفافیت و قیمتگذاری نقش فعالتری ایفا کنند.
رئیس ستاد تنظیم بازار استان همچنین با هشدار نسبت به انتشار شایعات اقتصادی گفت: اطلاعرسانی دقیق و همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی میتواند از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کند و زمینه آرامش پایدار را فراهم سازد.
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: همه برنامههای اقتصادی استان با محوریت رضایت مردم دنبال میشود و مدیریت استان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، در مسیر حمایت از کسبوکارها و تقویت ثبات اقتصادی گام برخواهد داشت.
