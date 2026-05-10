به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی معاون عصر یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه جنگ همواره با شوک‌های اقتصادی همراه است، اظهار کرد: اقتصاد جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اختلال در بازارهای انرژی و مواد اولیه، کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.

وی در ادامه به مشکلات ناشی از آسیب به زیرساخت‌های صنعتی کشور از جمله پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و گفت: این مسائل، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی، به ویژه در حوزه پتروشیمی و فولاد، بیان کرد: سالانه میلیاردها دلار ارزآوری از این بخش‌ها حاصل می‌شود که در شرایط کنونی، نیازمند مدیریت دقیق برای حفظ این ظرفیت‌ها هستیم.

وی در ادامه به طراحی سامانه‌ای جامع برای تجمیع تمام بخشنامه‌ها و مصوبات ملی و استانی در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: این سامانه به عنوان مرجع واحد، دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و تسهیلات را فراهم کرده و به صورت مستمر به‌روزرسانی خواهد شد.

حسینی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با اختیارات استانی خود، حمایت‌های تکمیلی را برای رفع موانع تولید ارائه دهند.

وی با انتقاد از کندی فرآیندهای اداری و بروکراسی حاکم بر برخی بخش‌ها، تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی، هرگونه تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های تولیدی غیرقابل قبول است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از برگزاری جلسات متعدد با مدیران میانی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه کارشکنی، برخورد قاطع مدیریتی صورت خواهد گرفت.

وی از فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای گشایش در واردات مواد اولیه و افزایش صادرات خبر داد و افزود: مسیرهای جدیدی برای واردات از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، قزاقستان و ترکمنستان در حال بررسی است.

حسینی با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، از تسهیل واردات از چین خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا با هماهنگی بخش خصوصی، گام‌های موثری در راستای تامین نیازهای تولیدی برداشته شود.

وی همچنین به تسهیل امور گمرکی با استفاده از ظرفیت گمرک همدان و پیگیری برای رفع مشکلات ترخیص کالا اشاره کرد و از تجمیع ظرفیت‌های مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ضوابط مربوطه به زودی در سامانه حمایتی منتشر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تکذیب شایعات مبنی بر کمبود عرضه سیمان، فولاد و پتروشیمی در بورس کالا، تاکید کرد: بر اساس گزارش‌ها، میزان عرضه این محصولات در بورس کافی بوده و نگرانی از این جهت وجود ندارد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات به کشورهای همسایه، خواستار برنامه‌ریزی جدی اتاق بازرگانی برای حضور فعال در بازارهای پاکستان، افغانستان و عراق شد و گفت: باید از ظرفیت‌های اقتصادی این کشورها به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

حسینی در پایان از واحدهای تولیدی که در شرایط سخت اقتصادی از تعدیل نیرو خودداری کردند، قدردانی کرد و از سایر بنگاه‌ها خواست تا با استفاده از حمایت‌های دولتی، نسبت به بازگرداندن نیروهای تعدیل‌شده اقدام کنند.