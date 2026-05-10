  استانها
  2. سمنان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

فرماندار سمنان: نیروگاه‌ خورشیدی جایگزین خطوط پرهزینه انتقال برق شود

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه اجرای خط انتقال برق نیازمند اعتبارات سنگین است، گفت: افزایش نیروگاه خورشیدی ضمن کاهش هزینه‌ها، بخشی از نیاز را تأمین و اجرای پروژه‌ها را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب یکشنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان در محل دفتر فرمانداری سمنان با اشاره به اینکه اجرای برخی پروژه های مهم نیازمند ‌خطوط انتقال برق است، ادامه داد: این در حالی که اجرای هر کیلومتر خط انتقال نیازمند اعتبارات نیز است.

وی به افزایش طرح های خطوط انتقال برق و شبکه های فشار قوی تاکید کرد و توضیح داد: برای کاهش هزینه‌ها برخی طرح‌ها و نیاز مصرفی باید از طریق انرژی پاک تامین شود.

فرماندار سمنان از هدف‌گذاری برای افزایش نیروگاه‌های خورشیدی در استان طی ماه‌های آینده خبر داد و تصریح داشت: افزایش تولید برق خورشیدی با اقبال خوبی روبرو شده است.

صمیمیان با تاکید به اینکه اجرای پروژه‌ها بدون پیش‌بینی خدمات زیرساختی امکان پذیر نیست، اضافه کرد: برای تسریع اجرای این طرح‌ها هم افزایی دستگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذار نیز ضروری است.

وی از عملکرد و تلاش مجموعه صنعت برق در شرایط مختلف تقدیر کرد و افزود: توسعه پایدار استان با همین تقویت زیرساخت‌ها، حمل و نقل و خدمات شهری و کوشش نیروهای دلسوز مجموعه ها رخ می‌دهد.

کد مطلب 6825884

