هرسین پایلوت پزشک خانواده در کرمانشاه شد

وهاب امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان هرسین اظهار کرد: این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای این طرح در استان کرمانشاه انتخاب شده و مقدمات اجرای کامل آن در حال پیگیری است.

وی افزود: پس از بررسی تجربه‌های گذشته و ارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در کشور، وزارت بهداشت توسعه و اجرای آن را در تمامی سطوح خدمات درمانی و بهداشتی در دستور کار قرار داده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان هرسین با اشاره به جمعیت شهرستان گفت: هرسین بیش از ۸۳ هزار نفر جمعیت و حدود ۲۵ هزار خانوار دارد که از این تعداد، نزدیک به ۴۹ هزار نفر در مناطق شهری و حدود ۳۴ هزار نفر در روستاها سکونت دارند.

امینی در تشریح زیرساخت‌های حوزه سلامت شهرستان بیان کرد: در حال حاضر یک بیمارستان، کلینیک تخصصی سطح دو، پنج مرکز خدمات جامع سلامت، ۶ پایگاه سلامت، ۳۲ خانه بهداشت و سه آزمایشگاه فعال در سطح شهرستان خدمات ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۴۹ بهورز، ۱۹ بهورز در حال آموزش، ۴۲ مراقب سلامت، ۱۲ پزشک بیمه روستایی، دو پزشک متخصص و سه دندانپزشک در مجموعه شبکه بهداشت و درمان هرسین مشغول فعالیت هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان هرسین تأکید کرد: اجرای موفق نظام ارجاع در سطوح مختلف نیازمند تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، تأمین نیروی انسانی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حوزه سلامت است.

امینی خاطرنشان کرد: بخشی از الزامات اجرای این برنامه درون‌سازمانی و بخشی نیز نیازمند همراهی دستگاه‌های مرتبط خارج از مجموعه بهداشت و درمان است تا خدمات به شکل منسجم و مؤثر ارائه شود.