به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به « نزار آمیدی » رییس جمهور جدید عراق با اشاره به سوابق وی در حوزه محیط زیست، این تجربیات را پشتوانه‌ای مهم برای رفع چالش‌های محیط‌زیستی مشترک میان دو کشور و ارتقای همکاری‌های محیط زیستی برشمرد.

در متن نامه شینا انصاری آمده است: «انتخاب شایسته جنابعالی به‌ عنوان رئیس‌ جمهور عراق را صمیمانه تبریک عرض می نمایم. بی تردید سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، بویژه در حوزه محیط زیست، پشتوانه‌ای مهم برای ارتقای سیاست‌گذاری های این بخش در کشور دوست و برادر عراق خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به‌ واسطه اشتراکات جغرافیایی و اقلیمی، با چالش‌های محیط‌زیستی مشترکی از جمله خشکسالی، بیابان‌زایی و پدیده گردوغبار مواجه هستند؛ مسائلی که آثار آن‌ها فراتر از مرزهای ملی بوده و نیازمند همکاری‌های نزدیک، مستمر و راهبردی میان ۲ کشور است.

اینجانب ضمن تجدید امتنان از ملت و دولت عراق بابت حمایت‌ صریح در جریان دو جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در یکسال گذشته، امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، موضوعات محیط زیستی، جایگاه شایسته‌تری در روابط دوجانبه یافته و همکاری های مشترک در زمینه مقابله با بحران‌های این حوزه، بویژه مدیریت منابع آب و کنترل کانون‌های گردوغبار، بیش از پیش تقویت شود.

نزار آمیدی رییس جمهور جدید عراق دارای سوابق اجرایی محیط زیستی است. وی چندین سال وزیر محیط زیست عراق بوده، ریاست هیئت عراق در نشست COP۲۸ در سال ۲۰۲۳ را بر عهده داشته، در نشست‌های مجمع عمومی محیط‌زیست سازمان ملل در نایروبی شرکت کرده است. آمیدی همچنین تدوین و اجرای سیاست‌های ملی محیط‌زیستی، توسعه دیپلماسی محیط زیست و تقویت مشارکت عراق در موضوعات تغییر اقلیم و توسعه پایدار را برعهده داشته است.»