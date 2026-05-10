به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: امن‌ترین محل برای هر کسی خانه اوست. عقل حکم می‌کند زودتر به خانه‌هایشان برگردند. تاریخ گواهی می‌دهد مردم ایران همان قدر که میهمان‌نواز و خون‌گرمند، در دفع متجاوز جدی و سختگیرند. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتنی است دو کشور فرانسه و انگلیس در ادامه ادعای محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز با هدف اعلامی تامین امنیت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در حال حرکت به سمت ایران هستند.