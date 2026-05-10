  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

طباطبایی: امن‌ترین جا برای هرکسی خانه اوست / به خانه‌هایتان برگردید!

طباطبایی: امن‌ترین جا برای هرکسی خانه اوست / به خانه‌هایتان برگردید!

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: امن‌ترین محل برای هر کسی خانه اوست. عقل حکم می‌کند زودتر به خانه‌هایشان برگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: امن‌ترین محل برای هر کسی خانه اوست. عقل حکم می‌کند زودتر به خانه‌هایشان برگردند. تاریخ گواهی می‌دهد مردم ایران همان قدر که میهمان‌نواز و خون‌گرمند، در دفع متجاوز جدی و سختگیرند. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتنی است دو کشور فرانسه و انگلیس در ادامه ادعای محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز با هدف اعلامی تامین امنیت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در حال حرکت به سمت ایران هستند.

کد مطلب 6825919
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      با یمنی ها درمورد تنگه باب المتدب مشورت بشه
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      اینجور کارها باعث تنش میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها