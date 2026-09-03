بازگشایی مدارس خوزستان از اول مهر حضوری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر شامگاه امروز پنجشنبه در جلسه جمعبندی پروژه مهر اظهار کرد: ثبتنام دانشآموزان یکی از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش استان است و این فرایند باید با جدیت تا تکمیل ثبتنام دانشآموزان پیگیری شود.
وی از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۲۲ شهریورماه خبر داد و افزود: این مانور با هدف بررسی میزان آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی برگزار خواهد شد تا وضعیت مدارس پیش از اول مهر مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان همچنین از آغاز برنامه توانمندسازی معلمان از هفته آینده در اهواز خبر داد و گفت: این دورهها با هدف ارتقای صلاحیتهای حرفهای معلمان و افزایش آمادگی آنان برای شروع باشکوه فعالیت مدارس در مهرماه برگزار خواهد شد.
علیفر بر ضرورت استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها در پروژه مهر تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف این پروژه ملی تنها به ظرفیت آموزشوپرورش محدود نمیشود و باید از توان و ظرفیت سایر دستگاهها نیز برای آمادهسازی هرچه بهتر مدارس استفاده کرد.
وی در پایان با بیان اینکه مهر امسال باید با نشاط آغاز شود، بر لزوم گرامیداشت یاد شهدا در آیین بازگشایی مدارس تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم برنامههای باقیمانده پروژه مهر شد.
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