به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه برنامه‌های سفر خود به بخش حمیل،عصر پنجشنبه از پروژه پارک کوهستان شهر حمیل بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این بازدید با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی محل اجرای پروژه، اظهار کرد: انتخاب این مکان برای احداث مجموعه پارک کوهستان با توجه به توپوگرافی منطقه و چشم‌انداز طبیعی آن، اقدامی مناسب و کارشناسی‌شده است.

وی افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت مناسبی برای ایجاد یک مرکز تفریحی و افزایش نشاط اجتماعی در حمیل و روستاهای اطراف آن فراهم خواهد شد و مردم منطقه می‌توانند از امکانات این طرح بهره‌مند شوند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مردم، ادامه داد: مدیریت ارشد استان پیگیری برای سرعت گرفتن اجرای پروژه را دنبال می‌کند و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام خواهد شد.

در جریان این بازدید، گزارشی از مشخصات فنی و روند پیشرفت پروژه ارائه شد. بر اساس این گزارش، پارک کوهستان حمیل در قالب هشت فاز طراحی شده که برای اجرای هر فاز حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

تاکنون عملیات اجرایی دو فاز از این پروژه به پایان رسیده و فاز سوم نیز با محوریت تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن تجهیزات تفریحی در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه در همین راستا دستور داد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فاز سوم پروژه در سال جاری با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین شود تا عملیات این مرحله با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

به گفته شهردار حمیل، پس از تکمیل و بهره‌برداری کامل از پارک کوهستان، علاوه بر شهروندان حمیل، بیش از ۵ هزار نفر از جمعیت روستاهای اطراف و همچنین گردشگران منطقه امکان استفاده از ظرفیت‌های تفریحی، رفاهی و اقتصادی این مجموعه را خواهند داشت.

در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار اسلام‌آباد غرب و مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.