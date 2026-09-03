احضار سفیر نروژ به وزارت خارجه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر نروژ در مسکو، به دلیل توقیف کشتی روسی «پروفِسور مولچانوف» امروز پنج‌شنبه به این وزارتخانه احضار شده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، «روسیه نه تنها توقیف کشتی روسی توسط نروژ، بلکه تلاش برای محدود کردن حضور روسیه در مجمع‌الجزایر سوالبارد نروژ را نیز قاطعانه رد می‌کند.

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو در پی توقیف کشتی «پروفسور مولچانوف» با مقامات نروژ در تماس است و به خدمه و مسافران کشتی کمک‌های کنسولی و حقوقی ارائه می‌شود و اقدامات لازم برای رفع توقیف این کشتی انجام خواهد شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم روز پنجشنبه توقیف کشتی تحقیقاتی روسی «پروفسور مولچانوف» توسط نروژ را «یک اقدام دزدی دریایی» توصیف کرد.

در خبری دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک کشتی کانتینربر حامل تجهیزات نظامی-فنی و یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین را در دریای سیاه هدف قرار داده است.