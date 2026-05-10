رکسانا لوافا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز افتتاح پایگاه انتقال خون این شهرستان اظهار کرد: پایگاه انتقال خون گلپایگان از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت رسمی فعالیت خود را در حوزه تولید فرآوردههای خونی آغاز کرد و این اقدام، یکی از مهمترین و سختترین پروژههای حوزه سلامت شهرستان بود.
وی افزود: این روند با کمک خیرین، مسئولان شهرستان، مسئولان سازمان انتقال خون استان اصفهان و همچنین سازمان انتقال خون ایران به سرانجام رسید و امروز این پایگاه به یکی از مراکز فعال در کشور تبدیل شده است.
رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان با اشاره به تأمین نیازهای درمانی شهرستان گفت: در حال حاضر هفتهای حدود ۱۰۰ واحد خون از گلپایگان به اصفهان ارسال میشود و این میزان در شبکه توزیع خون کشور مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین نیازهای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان نیز از طریق این پایگاه تأمین میشود.
لوافا با بیان اینکه در ابتدای راه مشکلات زیادی در زمینه نیروی انسانی وجود داشت، تصریح کرد: در شروع کار با کمبود نیروی فنی و خدماتی مواجه بودیم و حتی خودم تا ساعت ۱۰ شب در پایگاه حضور داشتم تا امور انجام شود، اما اکنون با جذب سه نیروی طرحی و تأمین نیروهای خدماتی، روند فعالیتها به شکل استاندارد و منظم انجام میشود.
وی نقش خیرین را در تجهیز پایگاه بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: خیرین با همراهی ارزشمند خود اجازه ندادند فشار مالی بر مجموعه وارد شود و بسیاری از تجهیزات مورد نیاز پایگاه با حمایت آنان تأمین شد.
رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان ادامه داد: اصحاب رسانه نیز در این مسیر همکاری بسیار خوبی داشتند و هر زمان نیاز یا کمبودی اطلاعرسانی میشد، اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات انجام میگرفت.
لوافا تأکید کرد: با وجود برخی مخالفتها و سختیهای فراوان، این مجموعه با لطف خداوند متعال و حمایت مردم و مسئولان راهاندازی شد و امروز پس از گذشت یک سال، توانستهایم بخش مهمی از نیازهای درمانی شهرستان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به راهاندازی اتاق عمل بیمارستان آیتالله گلپایگانی گفت: با آغاز فعالیت این بخش، نیاز شهرستان به خون و فرآوردههای خونی افزایش خواهد یافت و پایگاه انتقال خون گلپایگان آمادگی دارد این مسئولیت را نیز بر عهده بگیرد.
رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان با اشاره به برخی نیازهای باقیمانده این مرکز افزود: همچنان به برخی تجهیزات از جمله دو سیستم کامل رایانهای نیاز داریم که خوشبختانه بخشی از آن در حال تأمین است.
به گفته وی:این پایگاه روزانه میزبان ۲۰ تا ۲۵ مراجعهکننده است و نقش مهمی در تأمین نیازهای خونی شهرستان و ارسال به اصفهان دارد
نظر شما