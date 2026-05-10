۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

نیکخواه: فعالیت‌های فرهنگی اثرگذار قاب ماندگار تاریخ کشور است

اسلامشهر- رئیس اداره ارشاد اسلامشهر گفت: رشادت‌ها و جان برکف بودن‌ها باید در قاب فعالیت‌های فرهنگی و هنری اثرگذار به تصویری ماندگار برای تاریخ کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر،نادر نیکخواه، در نشست صمیمی شاعران و اهالی ادبیات اسلامشهر، ضمن اشاره به برگزاری گردهمایی «ترنم شعر عشق» اظهار داشت: در این محفل ادبی که با حضور شاعران و معلمان انجمن ادبی «نسل مروارید» برگزار شد، فضایی سرشار از معنویت و ایثار حاکم بود.

وی افزود: این مراسم با حضور استاد ارجمند سید وحید سمنانی، از اساتید برجسته دانشگاه و بنیانگذار این انجمن ادبی، فرصتی مغتنم برای ارائه سروده‌هایی در وصف دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره رهبر شهید و حضور حماسی مردم در صحنه‌های انقلاب فراهم کرد.

نیکخواه با تأکید بر ضرورت تداوم جریان‌سازی فرهنگی خاطرنشان کرد: نیازمند آن هستیم که رشادت‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و جان‌برکف‌بودن‌ها در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مردم عرضه شود و همچون قابی ماندگار در تاریخ این کشور ثبت گردد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر تصریح کرد: خوشبختانه شاعران متعهد شهرستان با همت والای خود، سروده‌های نابشان را در این محفل که به پاسداشت فعالیت‌های شاخص فرهنگی برپا شده بود، ترنم کردند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بدون تردید با حمایت‌های مستمر از این عزیزان، شهرستان اسلامشهر خواهد توانست در سطح استان تهران بدرخشد و الگویی از فعالیت‌های فرهنگی اثرگذار باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم، از فعالان فرهنگ و ادب انجمن «نسل مروارید» تجلیل و همچنین از زحمات استاد سید وحید سمنانی، بنیانگذار این تشکل ادبی، قدردانی شد.

