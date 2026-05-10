گاردین: ذخایر اضطراری نفت و کالاهای حیاتی در جهان رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین امروز یکشنبه در گزارشی پیرامون تنش آفرینی های آمریکا که به بروز ناامنی در تنگه هرمز منجر شده است، نوشت: هر چه این آبراه بیشتر بسته بماند، ذخایر اضطراری نفت و سایر کالاهای حیاتی بیشتر رو به کاهش می رود و این امر تأثیرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

گاردین در گزارش خود اضافه کرد: حتی اگر این کانال (تنگه هرمز) فردا به طور کامل هم بازگشایی شود، بازگشت زنجیره‌ های تأمین به حالت عادی ممکن است ماه‌ ها طول بکشد. آمارها می‌گویند که ضربه به برخی کالاها می‌ تواند مدت‌ها پس از بازگشایی تنگه هرمز هم حتی ادامه داشته باشد. برای مواد شیمیایی، ماه‌ها طول می‌کشد تا اوضاع به حالت عادی برگردد.

گزارش مذکور در ادامه می افزاید: (به عنوان نمونه) تنها با گذشت بیش از یک هفته از جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران)، شرکت خودروسازی لوسید موتورز که در فهرست بورس آمریکا قرار دارد، مطمئن بود که برنامه‌ هایش برای تولید خودروهای برقی در عربستان سعودی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. هفته گذشته این شرکت هشدار داد که این درگیری «عرضه مواد حیاتی در فرآیندهای تولیدی ما را مختل کرده است» و با احتمال «افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه یا قطعات » روبرو است.

گاردین خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیشتری مجبورند احتمال اتمام نهاده‌ های حیاتی شان را بپذیرند. برخی از مدیران و تحلیلگران نگرانند که چنین گزارش‌هایی از اختلال و کمبود، تنها پیش‌ زمینه‌ای از آنچه در پیش است، باشد.