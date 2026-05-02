کشف ۴۲ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی در داراب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر با اعلام این خبر گفت: براساس پایش میدانی تعداد ۴۲ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی از ۲ مرکز غیرمجاز در شهرستان داراب کشف و با حکم مقام قضائی و همراهی نیروی انتظامی جمع آوری و جهت سیر مراحل قانونی دستگاه های جمع آوری شده تحویل نیروی انتظامی گردید.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت رمزدارایی های غیرمجاز علاوه بر تخلفات قانونی، می‌تواند به شبکه برق آسیب برساند و باعث ایجاد مشکلات جدی برای سایر مشترکان شود از این رو رصد و بازرسی مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی همچنان با جدیت پیگیری می شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از ابلاغ دستورالعمل جدید و بازنگری‌شده پرداخت پاداش معرفی مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز و افزایش دو برابری پاداش معرفی ماینرهای غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید، پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه و همچنین پاداش ۱۰ ماینر دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش پیدا کرده است.

جلایر گفت: پاداش کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه، بدون تغییر و به ازای هر ماینر ۱.۵ میلیون تومان است. وی خاطر نشان کرد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزدارایی تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق به شمار می‌رود، تصریح کرد: فعالیت پنهان این دستگاه‌ها علاوه بر مصرف بالای انرژی و تحمیل هزینه به شبکه، موجب افزایش احتمال خاموشی‌های ناخواسته، کاهش ولتاژ و آسیب به تجهیزات برق‌رسانی می‌شود.

جلایر، بر نقش مهم مشارکت مردم و دریافت گزارش‌های مردمی، برای کشف مراکز غیرقانونی استخراج رمز دارایی در استان تاکیدکرد و گفت: مقابله با این پدیده شوم نیازمند همکاری جدی مردم است و از این رو گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز داشته باشد.