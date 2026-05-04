کشف ۶۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملکزاده گفت: ماینرهای غیرمجاز یکی از مشکلسازترین مسائل در فصل گرما است که با مصرف برق خانگی مشکلات زیادی را ایجاد میکنند، در همین راستا مأموران انتظامی استان با استفادهکنندگان از ماینرهای غیرمجاز برخورد قاطع می کنند.
وی افزود: با توجه به فرصت طلبی برخی افراد در استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال، روز گذشته ماموران انتظامی با اقدامات فنی ۲ منزل مسکونی که در آن دستگاههای استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار میگرفت، را در شیراز شناسایی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی با رعایت حقوق شهروندی از اماکن مورد نظر بازدید و ۶۹ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.
سردار ملک زاده با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
