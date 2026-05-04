  1. استانها
  2. فارس
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

کشف ۶۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در شیراز

کشف ۶۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در شیراز

شیراز- جانشین فرمانده انتظامی فارس از کشف ۶۹ دستگاه ماینر به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده گفت: ماینرهای غیرمجاز یکی از مشکل‌سازترین مسائل در فصل گرما است که با مصرف برق خانگی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند، در همین راستا مأموران انتظامی استان با استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرمجاز برخورد قاطع می کنند.

وی افزود: با توجه به فرصت طلبی برخی افراد در استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، روز گذشته ماموران انتظامی با اقدامات فنی ۲ منزل مسکونی که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت، را در شیراز شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی با رعایت حقوق شهروندی از اماکن مورد نظر بازدید و ۶۹ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.

سردار ملک زاده با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6819718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها