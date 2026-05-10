تحقق ۱۰۵ درصدی تعهد اشتغال در شهرستان لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری در حاشیه کارگروه اشتغال شهرستان لردگان اظهار کرد: در این جلسه تبادل نظر بر روی مشاغل خانگی و سامانه رصد صورت گرفت که تعهد اشتغال استان در سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۶۹ مورد بوده که تاکنون ۱۰۰ درصد اشتغال استان محقق شده، اما باتوجه به اینکه تا پایان اردیبهشت مهلت ثبت در سامانه رصد است و برخی دستگاه‌ها هنوز اطلاعات را کامل ثبت نکرده قطعا تعهد از ۱۰۰ درصد فراتر خواهد رفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: میزان تعهد اشتغال شهرستان لردگان در سال گذشته ۱۸۸۸ مورد بوده که حدود ۱۰۵ درصد آن محقق شده، البته مواردی هنوز وجود دارد که ثبت سامانه نشده و مقرر شد تا پایان اردیبهشت سایر اطلاعات در سامانه ثبت شود.

قنبری با اشاره به اینکه سهم شهرستان لردگان در بحث تسهیلات مشاغل خانگی ۴۴ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: از این مبلغ، تاکنون ۳۶ میلیارد تومان آن جذب شده است، باتوجه به اینکه سهم تسهیلات سال ۱۴۰۵ براساس میزان جذب در سال ۱۴۰۴ است، لذا مصوب شد تا پایان اردیبهشت نسبت به جذب مابقی مبلغ اقدام شود.