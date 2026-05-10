به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، از جزئیات نرخ‌های جدید طرح ترافیک خبر داد.



وی گفت: عدد پایه برای ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر روز ۱۴۵ هزار تومان خواهد بود که بسته به شرایط هر گروه و زمان ورود به طرح، این عدد متغیر است. به عنوان مثال، خودروهای برقی ۵ درصد این مبلغ (حدود ۷ هزار تومان در روز) و خودروهای هیبرید ۱۰ درصد (حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در روز) پرداخت می‌کنند.



وی افزود: ساکنین محدوده طرح ترافیک تا ساعت ۹ صبح می‌توانند رایگان محدوده را ترک کنند و از ساعت ۱۶ به بعد نیز ورود و خروج رایگان دارند. اما اگر بین ساعت ۹ تا ۱۶ تردد کنند، ۵۰ درصد مبلغ پایه (حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان) را پرداخت خواهند کرد.



تشکری هاشمی ادامه داد: برای بیماران خاص و گروه‌های حمایتی که عمدتاً به دلایل پزشکی نیاز به تردد دارند، ۱۰ درصد این مبلغ (حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در روز) به عنوان هزینه تردد اخذ می‌شود. بنابراین کسانی که اضطرار برای حضور در محدوده دارند، عدد بسیار ناچیزی را پرداخت می‌کنند.



وی تصریح کرد: سایر شهروندان در صورت ثبت‌نام در سامانه‌ها، بسته به داشتن معاینه فنی برتر و ورود در ساعات اوج یا غیر اوج، مبلغ ورود می‌تواند تا ۱۴۷ هزار تومان برای ساعات غیر اوج و همراه با معاینه فنی برتر باشد که با تغییر این پارامترها و توجه به جداول ضرایب پیش‌بینی‌شده، ممکن است تغییراتی در مبالغ نهایی ایجاد شود.