  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

جزئیات نرخ‌های جدید طرح ترافیک اعلام شد / پایه روزانه ۱۴۵ هزار تومان

جزئیات نرخ‌های جدید طرح ترافیک اعلام شد / پایه روزانه ۱۴۵ هزار تومان

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، از جزئیات نرخ‌های جدید طرح ترافیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، از جزئیات نرخ‌های جدید طرح ترافیک خبر داد.

وی گفت: عدد پایه برای ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر روز ۱۴۵ هزار تومان خواهد بود که بسته به شرایط هر گروه و زمان ورود به طرح، این عدد متغیر است. به عنوان مثال، خودروهای برقی ۵ درصد این مبلغ (حدود ۷ هزار تومان در روز) و خودروهای هیبرید ۱۰ درصد (حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در روز) پرداخت می‌کنند.

وی افزود: ساکنین محدوده طرح ترافیک تا ساعت ۹ صبح می‌توانند رایگان محدوده را ترک کنند و از ساعت ۱۶ به بعد نیز ورود و خروج رایگان دارند. اما اگر بین ساعت ۹ تا ۱۶ تردد کنند، ۵۰ درصد مبلغ پایه (حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان) را پرداخت خواهند کرد.

تشکری هاشمی ادامه داد: برای بیماران خاص و گروه‌های حمایتی که عمدتاً به دلایل پزشکی نیاز به تردد دارند، ۱۰ درصد این مبلغ (حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در روز) به عنوان هزینه تردد اخذ می‌شود. بنابراین کسانی که اضطرار برای حضور در محدوده دارند، عدد بسیار ناچیزی را پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: سایر شهروندان در صورت ثبت‌نام در سامانه‌ها، بسته به داشتن معاینه فنی برتر و ورود در ساعات اوج یا غیر اوج، مبلغ ورود می‌تواند تا ۱۴۷ هزار تومان برای ساعات غیر اوج و همراه با معاینه فنی برتر باشد که با تغییر این پارامترها و توجه به جداول ضرایب پیش‌بینی‌شده، ممکن است تغییراتی در مبالغ نهایی ایجاد شود.

کد مطلب 6826037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      كاش يك سامانه اي درست راه اندازي كنن براي افرادي كه خانشون داخل طرح هست ! و محل كارشان جاي ديگري

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها