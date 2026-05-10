کشف و ضبط ۱۵ تن شکر احتکارشده در بروجن

غلامرضا قائد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و مقابله با احتکار کالاهای اساسی، بازرسان این اداره‌کل پس از انجام بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی یک محل نگهداری غیرقانونی شکر در بروجن شدند.

وی افزود: در این عملیات، مقدار ۱۵ تن شکر که بدون ثبت در سامانه‌های رسمی و با هدف ایجاد کمبود مصنوعی در بازار نگهداری شده بود، کشف و ضبط شد. برای متخلف نیز پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

معاون بازرسی و کشف کالای قاچاق صمت استان با تأکید بر اینکه احتکار کالاهای اساسی خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است، گفت: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با سودجویانی که با احتکار، بازار را دچار التهاب می‌کنند، وجود ندارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

قائد امینی با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در کشف این تخلف افزود: بخش مهمی از موفقیت‌های نظارتی نتیجه همکاری مردم است. هرگونه گزارش درباره احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالا از طریق سامانه ۱۲۴ قابل ثبت و پیگیری فوری است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مشترک با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خبر داد و گفت: با هماهنگی نهادهای امنیتی، رصد انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا به‌صورت مستمر انجام می‌شود و کوچک‌ترین تخلف در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

معاون بازرسی صمت چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، نظارت‌ها در ماه‌های پیش‌رو تشدید خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای محدود با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، فشار بیشتری بر مردم وارد کنند.