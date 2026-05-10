به گزارش خبرنگار مهر، علی علمداری عصر یکشنبه در دومین نشست جلسه روز ملی مرتع و مرتع‌داری در محل سالن شهید نقاشان اداره کل منابع طبیعی استان سمنان به روز ۲۵ اردیبهشت به عنوان روز ملی مرتع و مرتع‌داری اشاره داشت و افزود: این نامگذاری نشانه تضمین امنیت غذایی و لزوم حفاظت از مراتع و حمایت از بهره برداران است.

وی‌ با اشاره به اینکه بارش های بهاره باعث سرسبز شدن مراتع کشور شده است، ادامه داد: این بارش ها باعث تولید دو میلیون تن علوفه در سطح مراتع نسبت به سال گذشته شده است.

رئیس کانون مرتع داران کشور به تولید ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سطح مراتع کشور اشاره کرد و توضیح داد: این امید تازه برای تامین علوفه دان بین عشایر و دامداران ایجاد کرده است.

علمداری قیمت علوفه طی سال جاری را به ازای هر کیلوگرم ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال خواند و اضافه کرد: ارزش اقتصادی علوفه طی سال جاری بیش از سه هزار میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه انجمن مرتع داران کشور در ۲۷ استان فعال است، اظهار داشت: بالغ بر ۹۰۰ بهره بردار دارای پروانه چرا وجود دارد و بیش از پنج میلیون خانوار از قبال مراتع استفاده می کنند لذا برای پایداری مراتع مدیریت هوشمند باید صورت گیرد.