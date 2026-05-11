اعتراف زامیر: سرباز نداریم و ارتش اسرائیل در حال فرسایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ایال زامیر بار دیگر نسبت به وضعیت نیروهای ذخیره هشدار داد و گفت ارتش این رژیم برای ادامه جنگ، به جذب فوری نیروهای بیشتری نیاز دارد.

زامیر در نشست کمیته امور خارجه و امنیت کنست رژیم اظهار داشت: «من با روندهای سیاسی یا قانون‌گذاری کاری ندارم؛ وظیفه من مدیریت جنگ چندجبهه‌ای است و برای ادامه این مأموریت، باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشیم.»

در واکنش به این اظهارات، گادی آیزنکوت، از چهره‌های اپوزیسیون، کابینه نتانیاهو را به بی‌توجهی به هشدارهای امنیتی متهم کرد و گفت مقام‌های سیاسی بار دیگر مسئولیت خود را نادیده گرفته‌اند.

او تأکید کرد کابینه‌ای که در شرایط حساس کنونی خواهان بسیج گسترده نیروها نباشد، شایستگی ادامه حضور در قدرت را ندارد.

آیزنکوت همچنین اعلام کرد که جریان‌های مخالف کابینه در انتخابات آینده این رژیم برای تصویب خدمت سربازی اجباری همگانی، تشکیل کمیسیون تحقیق درباره حوادث ۷ اکتبر و تدوین دکترین جدید امنیت داخلی رژیم تلاش خواهند کرد.