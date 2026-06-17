رسانه صهیونیستی: رأی‌ دهندگان به نتانیاهو مشکل روانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک رسانه صهیونیستی در انتقادی تند از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد: چه فرد دیوانهای به نتانیاهو رأی خواهد داد؟ یا از نظر روانی سالم نیست یا احمق است.
این رسانه با طرح این پرسش، انتقادهای شدیدی را متوجه عملکرد کابینه نتانیاهو و سیاستهای او کرده است.
اظهارات مطرحشده بازتابدهنده تشدید شکافها و انتقادهای داخلی در رژیم اسرائیل نسبت به عملکرد کابینه نتانیاهو، بهویژه در زمینه جنگ، مسائل امنیتی و تحولات سیاسی اخیر است.
این خبر پس از آن منتشر می شود که براساس تازه ترین نظرسنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی، نتانیاهو و متحدان وی از کمترین مقبولیت در سرزمین های اشغالی برخوردار هستند.
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