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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴

رسانه صهیونیستی: رأی‌ دهندگان به نتانیاهو مشکل روانی دارند

رسانه صهیونیستی: رأی‌ دهندگان به نتانیاهو مشکل روانی دارند

یک رسانه صهیونیست رأی دهندگان به نتانیاهو را دچار اختلال روانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک رسانه‌ صهیونیستی در انتقادی تند از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد: چه فرد دیوانه‌ای به نتانیاهو رأی خواهد داد؟ یا از نظر روانی سالم نیست یا احمق است.

این رسانه با طرح این پرسش، انتقادهای شدیدی را متوجه عملکرد کابینه نتانیاهو و سیاست‌های او کرده است.

اظهارات مطرح‌شده بازتاب‌دهنده تشدید شکاف‌ها و انتقادهای داخلی در رژیم اسرائیل نسبت به عملکرد کابینه نتانیاهو، به‌ویژه در زمینه جنگ، مسائل امنیتی و تحولات سیاسی اخیر است.

این خبر پس از آن منتشر می شود که براساس تازه ترین نظرسنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی، نتانیاهو و متحدان وی از کمترین مقبولیت در سرزمین های اشغالی برخوردار هستند.

کد مطلب 6863728

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