راه جهاد در خانواده شهید خسرو غفوری ادامه دارد؛ ساخت ۱۵ مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید جهادگر «خسرو غفوری» شامگا یکشنبه در حاشیه دیدار مسئولان سپاه قائمشهرذبا بیان اینکه پس از شهادت فرزندش همه اعضای خانواده در مسیر جهاد و خدمت‌رسانی قرار گرفتند، گفت: راه فرزند شهیدم در خانواده ما ادامه پیدا کرد و پدرش نیز پس از شهادت او لباس رزم پوشید و عازم جبهه شد.

مادر این شهید در این مراسم با اشاره به روحیه خدمت‌رسانی فرزندش اظهار کرد: خسرو از دوران نوجوانی علاقه زیادی به فعالیت‌های جهادی و کمک به مردم داشت و به همین دلیل وارد جهاد سازندگی شد.

وی افزود: بعد از شهادت خسرو، همه اعضای خانواده در مسیر جهادگری قرار گرفتند و پدرش نیز برای دفاع از انقلاب و خونخواهی فرزندش راهی جبهه شد.

مادر شهید غفوری ادامه داد: فعالیت‌های جهادی پدر شهید تنها به دوران جنگ محدود نشد و او پس از پایان دفاع مقدس نیز در عرصه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی فعال بود و در ساخت جاده، پل، درمانگاه و کمک به محرومان نقش داشت.

در این مراسم، نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه قائم‌شهر نیز با تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید گفت: ارزش و عزت خانواده‌های شهدا تنها به تقدیم شهید محدود نمی‌شود، بلکه ادامه دادن راه شهدا و حضور در عرصه خدمت‌رسانی از مهم‌ترین جلوه‌های ایثار است.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است و خون شهدا عامل ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

جانشین سپاه ناحیه قائم‌شهر نیز در این آیین با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج سازندگی اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدای جهادگر، غبارروبی مزار شهدا و بازدید از طرح‌های محرومیت‌زدایی از جمله برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ مجتبی مولایی افزود: طرح‌های متعددی با مشارکت گروه‌های جهادی در مناطق محروم شهرستان در حال اجراست.

ساخت ۱۵ مسکن محرومان

همچنین سرهنگ هاشمی مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه قائم‌شهر از ساخت ۱۵ واحد مسکن برای خانواده‌های محروم تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و گفت: این واحدها با همکاری گروه‌های جهادی در حال احداث است.

شهید خسرو غفوری متولد ۲۰ خرداد ۱۳۳۹ بود که ۲۳ بهمن ۱۳۶۱ در منطقه فکه به شهادت رسید.