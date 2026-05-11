شجاعی: ۵۳.۵ تن کالای اساسی در شیروان توزیع شد

صادق شجاعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی این شهرستان، ۳۸.۵ تن کالای اساسی در روستاها و ۱۵ تن میوه تنظیم بازار در سطح شهر شیروان توزیع کرده است.
رئیس اداره تعاون روستایی شیروان گفت: این اقلام شامل ۱۳.۵ تن روغن خوراکی، ۲۱ تن برنج، ۲ تن خرما، ۲ تن سیبزمینی و ۱۵ تن سیب و پرتقال بوده است.
شجاعی افزود: توزیع این اقلام توسط تشکلهای تحت پوشش این اداره در دهستانهای جیرستان، قوشخانه بالا، سیوکانلو، زیارت، زوارم، حومه، تکمران و گلیان انجام شده است.
وی بیان کرد: اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی خدمترسانی به مردم را در سرلوحه کار خود قرار دادهاند و توزیع کالاهای اساسی با همکاری نهادهای نظارتی از جمله فرمانداری، جهاد کشاورزی و اداره صمت انجام میشود.
نظر شما