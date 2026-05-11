شرط پیروزی ایران ایستادگی و تبعیت از رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه شامگاه گذشته در جمع مردم سامان اظهار کرد: واقعیت جنگ امروز ما با آمریکای جنایتکار، یک جنگ وجودی میان ما و جبهه شیطان است. اگر امروز در میدان و خیابان به وظیفه خود عمل نکنیم، آینده فرزندان این سرزمین در زیر چکمههای نظام سلطه بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با اشاره به اهداف راهبردی دشمن اظهار داشت: آمریکا با سه هدف راهبردی شامل فروپاشی نظام اسلامی، تجزیه ایران و تسلط بر تنگه هرمز به عنوان شاهرگ انرژی جهان به کشور حمله کرد، اما در سه سناریوی اول به فضل الهی شکست خورد.
راستینه با تحلیل جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی افزود: آمریکا شانس خود را در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی امتحان کرد، اما در آن جنگ ضربات محکمی خورد و سراسیمه آتش بس را اعلام کرد. مقام معظم رهبری آتش بس را پذیرفتند تا فرماندهان و سناریوهای مقابله با جنگی که امروز در آن قرار داریم شکل بگیرد.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اغتشاشات دی ماه تصریح کرد: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، نفوذیهای خود و جریان نفاق داخلی را با دروغپردازیهای رسانهای به کف خیابان آورد. آنها روی اغتشاشات دی ماه برنامهریزی کردند و باورش شد که اگر جنگ گستردهای آغاز کنند، مردم به خیابان میآیند. اما طراحی دشمن برای فروپاشی نظام اسلامی با شکست مواجه شد.
راستینه تأکید کرد: دشمن در سناریوی اول که فروپاشی نظام بود، نه تنها موفق نشد، بلکه با شهادت امام خامنهای(ره)، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان خلف صالح ایشان معرفی شد. در سناریوی دوم یعنی تجزیه ایران اسلامی نیز شکست خوردند، چرا که با یک تمدن مقدس و مکتب حسین روبهرو شدند و ملت منسجمتر از قبل به میدان آمد.
وی افزود: در سناریوی سوم یعنی تسلط بر تنگه هرمز نیز شانس خود را امتحان کردند. چند شب پیش هواپیماها و ناوشکنهای آنها آمدند، اما فرزندان غیور سپاه با قایقهای تندرو تا چند متری آنها حضور یافتند و آنها سراسیمه گریختند و فهمیدند که اینجا «بیشه شیران» و «خلیج همیشه فارس» است.
راستینه با اعلام ورود دشمن به سناریوی چهارم هشدار داد: آنها تصور میکنند با محاصره دریایی، بنادر ما را در محاصره معیشتی و اقتصادی قرار میدهند. در همینجا صریحاً به قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی میگویم: هر احتکارکننده، کمفروش و گروگانگیر معیشت مردم را طبق قانون جنگ محاکمه کنید.
وی خطاب به شرکتهای بزرگ گفت: به برخی شرکتهای پتروشیمی که محصولات را احتکار کردهاند اخطار میدهم. هر شرکتی که نیاز مردم را احتکار کند، در برابر قیام ملت ایستاده و محارب است و باید محاکمه شود. ما به لطف خدا در سناریوی چهارم نیز گردن آمریکا را خواهیم شکست، اما این مهم نیازمند صبر، استقامت و ایستادگی است.
راستینه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع مذاکره تأکید کرد: به تیم مذاکرهکننده اعتماد داریم، اما به کسی که سفید امضا ندادهایم و نخواهیم داد. این میز مذاکره، ادامه میدان جنگ است و پایههای آن بر خون شهدا قرار گرفته است. حقوق هستهای حق این سرزمین است و تیم مذاکرهکننده حق معامله بر سر آن را ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه در یک جنگ نابرابر اما عادلانه قرار داریم، خاطرنشان کرد: ما از لحاظ تجهیزات با آمریکا برابری نمیکنیم، اما اراده، ملت، تاریخ، رهبری و سلحشوران جانبر کف را داریم که آنها ندارند. خدای متعال وعده داده «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ». پیروزی قطعی است، اما شرط آن ایستادگی، مقاومت، بصیرت و تبعیت از ولایت است. سلاح بزرگ ما دعاست و دعا، سلاح پیروزی جبهه حق است.
