افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر نقاط هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز به‌طور کلی شرایط جوی و دریایی پایداری بر روی استان برقرار خواهد بود.

سی سی پور افزود: از لحاظ دمایی، افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و برروی دریا وزش بادهای سطحی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: دریا کمی مواج خواهد بود و در صورت احتیاط شناورهای سبک، برای تردد سایر شناورها مساعد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت.