به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، در صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه، شهرهای گرگان و کردکوی با ثبت دمای ۱۱ درجه سانتیگراد، سردترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه دمای ثبتشده در ایستگاه پارک ملی گلستان به ۱۰ درجه رسید که از خنکترین نقاط استان محسوب میشود.
در مقابل، آققلا با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهر استان معرفی شد و بیشترین اختلاف دمایی را در میان مناطق مختلف گلستان رقم زد.
بر پایه این گزارش، حداقل دمای سایر ایستگاههای هواشناسی استان در صبح امروز دوشنبه شامل اینچهبرون و مینودشت ۱۶ درجه، مراوهتپه ۱۵ درجه، بندرترکمن و گمیشان ۱۴ درجه، بندرگز، کلاله و گنبدکاووس ۱۳ درجه و شهرهای علیآباد، آققلا، کارکنده و انبارالوم ۱۲ درجه ثبت شده است.
همچنین دمای حداقل هاشمآباد نیز ۱۱ درجه گزارش شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به حدود ۳۰ درجه سانتیگراد برسد.
این نوسانات دمایی در حالی رخ داده که اختلاف قابل توجه دما بین مناطق مختلف استان، شرایط جوی متغیری را برای ساکنان گلستان رقم زده است.
