به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رشید معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تبدیل فضای ناامن و کانون آسیب‌های اجتماعی محله امامزاده یحیی گفت: این پروژه در مدت ۶ ماه با هدف تأمین امنیت و رضایت شهروندان اجرایی شده است.

وی افزود: زمین محل اجرای پروژه در محله امامزاده یحیی(ع) در قلب بافت تاریخی تهران، پیش از این به محل تجمع معتادان و تهدید جدی برای امنیت محله تبدیل شده بود. با ساماندهی ۶۰۰ متر مربع از محوطه و احداث چایخانه، اکنون این فضا به محلی برای فعالیت گروه های فرهنگی و جهادی تبدیل شده است.

وی به رویکرد و معماری پروژه گفت: در طراحی چایخانه امام رضا(ع)، هم‌خوانی با بافت تاریخی منطقه از جمله معماری و کاشی کاری های به کار رفته در امامزاده یحیی(ع) که مربوط به دوره سلجوقی و موزه مردم‌شناسی سرای کاظمی متعلق به اواخر قاجار است، حفظ شده است.

رشید اضافه کرد: با اجرای دقیق کاشی‌کاری‌ها، کتیبه‌ها و نورپردازی مناسب، ضمن احیای معماری سنتی، فضایی جذاب و امن برای شهروندان خلق شده است.

معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تأکید کرد: استقبال گرم مردم محله در حین اجرا و همدلی متولیان امامزاده یحیی، این پروژه را به یکی از چایخانه های امام رضا(ع) تبدیل کرده است که شهروندان با حضور و مشاهده آن در محله خود حس حضور در حرم رضوی را پیدا می کنند. در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی افتخار داریم که سهم کوچکی در تحقق این مهم و ارتقای فرهنگی و معارف رضوی در پایتخت داشته ایم.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ چایخانه در شهر تهران در حال احداث است، بیان کرد: احداث این چایخانه ها با نگاهی فرهنگی دنبال می شود. تلاش شده است با ایجاد چایخانه ها فضای مناسبی برای اجرای برنامه های هیئت های مذهبی، گروه های فرهنگی و جهادی فعال در محلات شهر تهران فراهم شود.