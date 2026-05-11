فعالیت ۱۳۶ تیم عملیاتی هلال احمر در استان ایلام

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از تلاش‌های امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر استان ایلام با بهره‌مندی از ۲۲ پایگاه امداد و نجات و حدود ۱۳۶ تیم عملیاتی، در حوادث مختلف از جمله عملیات‌های آواربرداری و امدادرسانی در شهرهای مختلف استان، خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه داده است.

محمدی‌مقدم با اشاره به فعالیت حوزه جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در این حوزه تیم‌های سحاب و دادرس با دریافت آموزش‌های تخصصی، در زمینه ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی در شرایط بحران نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام ادامه داد: حوزه آموزش این جمعیت در سه بخش اصلی فعالیت دارد که شامل آموزش‌های تخصصی برای امدادگران، آموزش‌های عمومی برای مردم و همچنین آموزش برای دستگاه‌های دولتی است. این آموزش‌ها از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما، فضای مجازی و همچنین توزیع بروشورها در مراسم‌ها و تجمعات مختلف در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی همچنین به فعالیت‌های حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این بخش خدمات مختلفی از جمله فعالیت مرکز توانبخشی، داروخانه و ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردم استان ارائه می‌شود.

محمدی‌مقدم با بیان اینکه حوزه داوطلبان یکی از بخش‌های مهم فعالیت هلال احمر است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ در حوزه درمان، مبلغ ۱۳ میلیارد تومان به‌صورت بلاعوض به بیماران خاص استان کمک شده که این حمایت‌ها شامل تأمین دارو و هزینه‌های درمانی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در پایان از خیرین، اصحاب رسانه و همکاران این جمعیت به دلیل همراهی و حمایت از فعالیت‌های انسان‌دوستانه هلال احمر قدردانی کرد.